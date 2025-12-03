La puntata di Radio Golfo con l’intervista a Espedito va in onda, ma non sembra suscitare grandi reazioni a parte l’allontanamento tra Alice e Vinicio. Mentre Gennaro si fomenta ancora di più nel fare la guerra a Marina, che invece non vuole farsi convincere da Roberto a usare il video di Vinicio per liberarsi del fratello. Tra i ragazzi del Palazzo va in scena un siparietto simpatico: Rossella e Micaela non si sopportano, e a nulla serve il tentativo dei fidanzati di conciliarle. Il tentativo di Raffaele di chiamare Otello per il cambio di portiere finisce malissimo. Il capo condomino ha intenzione di prenderla per le lunghe, con tutti i passaggi burocratici necessari. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un posto al sole: Gennaro intensifica la guerra a Marina