Un posto al sole | Gennaro intensifica la guerra a Marina
La puntata di Radio Golfo con l’intervista a Espedito va in onda, ma non sembra suscitare grandi reazioni a parte l’allontanamento tra Alice e Vinicio. Mentre Gennaro si fomenta ancora di più nel fare la guerra a Marina, che invece non vuole farsi convincere da Roberto a usare il video di Vinicio per liberarsi del fratello. Tra i ragazzi del Palazzo va in scena un siparietto simpatico: Rossella e Micaela non si sopportano, e a nulla serve il tentativo dei fidanzati di conciliarle. Il tentativo di Raffaele di chiamare Otello per il cambio di portiere finisce malissimo. Il capo condomino ha intenzione di prenderla per le lunghe, con tutti i passaggi burocratici necessari. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
WHOOPI GOLDBERG SUL SET DI UN POSTO AL SOLE ? L’attrice, premio Oscar per Ghost, si trova da qualche giorno in Italia per girare le sue scene della soap opera. Whoopi apparirà in alcuni episodi che dovrebbero andare in onda a febbraio 2026. Inta - facebook.com Vai su Facebook
Qualità della vita 2025, indagine del Sole 24 Ore: primo posto per la provincia di Trento, seguono quelle di Bolzano e Udine. Lo studio utilizza 90 indicatori, divisi in 6 grandi categorie: "ricchezza e consumi", "affari e lavoro", "ambiente e servizi", "demografia, s Vai su X
Un posto al sole: Gennaro intensifica la guerra a Marina - L'intervista a Espedito non scuote, ma provoca l'allontanamento tra Alice e Vinicio. Segnala ilfoglio.it
Un Posto al Sole, anticipazioni 4 dicembre: Renato si isola, Chiara Petrone preferisce Filippo a Gennaro - Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. Secondo movieplayer.it
Un Posto al Sole Anticipazioni 3 dicembre 2025: Gennaro sbianca, Chiara non è più dalla sua parte? - Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 dicembre 2025. Lo riporta msn.com
Un posto al sole, puntate dall'8 al 12 dicembre: Eduardo inganna Clara, Gennaro nei guai - Le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda dall'8 al 12 dicembre su Rai 3, rivelano che Eduardo ingannerà Clara, tenendola all'oscuro dei sentimenti che ha capito di provare nei confronti di ... Lo riporta it.blastingnews.com
Un posto al sole, trama 3 dicembre 2025: Chiara cambia atteggiamento con Gennaro - Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 3 dicembre 2025 Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si ... Si legge su msn.com
Un posto al sole, trame al 5 dicembre: Ferri sfida Gennaro, Chiara chiede aiuto a Filippo - Il ritorno di Chiara Petrone a Napoli riaccenderà la lotta per il possesso dei cantieri, coinvolgendo Roberto, Marina, Filippo e i fratelli Gagliotti ... Come scrive it.blastingnews.com