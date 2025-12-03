Un posto al sole anticipazioni | Raffaele lascia la portineria e Rosa ha paura
Questo dicembre porta con sé un cambiamento epocale per i fan di Un posto al sole: dopo anni di fedele servizio, Raffaele Giordano ha deciso di lasciare il suo ruolo di portiere di Palazzo Palladini per andare in pensione. Una scelta che segna la fine di un’era per la soap di Rai 3 e che lascia un vuoto difficile da colmare. Tuttavia, questa svolta non rappresenterebbe un addio alla soap per Patrizio Rispo, che in un’intervista a Fanpage dello scorso settembre aveva detto di non essere intenzionato a lasciare il set. La decisione di Raffaele è ormai definitiva, nonostante Renato e Otello abbiano tentato in tutti i modi di fargli cambiare idea. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
