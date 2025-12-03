Una settimana ricca di tensioni, riavvicinamenti e nuovi intrighi scuote Un posto al sole: scopri cosa accadrà ai protagonisti nelle puntate dall’8 al 12 dicembre 2025. Un Posto Al Sole Anticipazioni Dall’08 Al 15 Dicembre 2025: Una settimana esplosiva a Palazzo Palladini, tra ritorni di fiamma, decisioni rischiose e nuove alleanze che potrebbero cambiare ogni equilibrio. Viola ed Eugenio riscoprono un’intesa inattesa mentre Eduardo si avvicina alla misteriosa Stella, aprendo scenari imprevedibili. Niko e Manuela affrontano una verità dolorosa su Jimmy, mentre ai Cantieri Filippo entra in un gioco di potere pericoloso con Gagliotti. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Un Posto Al Sole Anticipazioni Dall’08 Al 15 Dicembre 2025: Viola Ed Eugenio Si Riavvicinano!