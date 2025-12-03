Un Posto al Sole anticipazioni 4 dicembre | Renato si isola Chiara Petrone preferisce Filippo a Gennaro
Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Nell' episodio di giovedì 4 dicembre troveremo un Renato sempre più isolato dagli altri, mentre Filippo riceverà una proposta molto importante. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Raffaele ha deciso di andare in pensione e lasciare il posto di portiere a Palazzo Palladini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
WHOOPI GOLDBERG SUL SET DI UN POSTO AL SOLE ? L’attrice, premio Oscar per Ghost, si trova da qualche giorno in Italia per girare le sue scene della soap opera. Whoopi apparirà in alcuni episodi che dovrebbero andare in onda a febbraio 2026. Inta - facebook.com Vai su Facebook
Qualità della vita 2025, indagine del Sole 24 Ore: primo posto per la provincia di Trento, seguono quelle di Bolzano e Udine. Lo studio utilizza 90 indicatori, divisi in 6 grandi categorie: "ricchezza e consumi", "affari e lavoro", "ambiente e servizi", "demografia, s Vai su X
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 4 dicembre 2025: Marina in crisi per colpa della nipote - Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 4 dicembre 2025: Renato si isola, il futuro della portineria è in bilico e Filippo valuta la proposta di Chiara. Secondo libero.it
Un Posto al Sole, anticipazioni 4 dicembre: Renato si isola, Chiara Petrone preferisce Filippo a Gennaro - Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. Secondo movieplayer.it
Un Posto al Sole Anticipazioni dal 1° al 5 dicembre 2025: Raffaele ha deciso, lascia Palazzo Palladini - Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 1° al 5 dicembre 2025. Come scrive msn.com
Un Posto Al Sole, anticipazioni dal 1 al 5 dicembre 2025: Marina alle prese con una difficile decisione - Marina alle prese con una difficile decisione: Gennaro Gagliotti ha molte frecce nel suo arco e i Ferri non cantano vittoria ... Riporta msn.com
Un posto al sole, le trame dal 1° al 5 dicembre 2025 - Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di “Un posto al sole”, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 1° a venerdì 5 dicembre 2025. Come scrive sorrisi.com
Un posto al sole, anticipazioni 1-5 dicembre: Marina prende una decisione drastica - Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole dall’1 al 5 dicembre 2025 rivelano che Marina si ritroverà a vivere un momento di grande difficoltà e prenderà una decisione del tutto ... Secondo it.blastingnews.com