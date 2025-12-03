Un Postamat con sistema anti clonazione di carte

Poste Italiane ha installato nell’ufficio postale di Lizzano in Belvedere l’ Atm Postamat dotato di monitor digitale a elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti skimming per prevenire la clonazione delle carte di credito. Dopo i lavori di ristrutturazione dello scorso anno che hanno permesso di trasformare l’ufficio in Polis, con oltre ai servizi postali e finanziari anche quelli della pubblica amministrazione, da qualche settimana è stato installato anche l’Atm di cui l’ufficio era sprovvisto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

