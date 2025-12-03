Il mondo della televisione italiana è tornato sotto i riflettori a causa delle dichiarazioni di Enzo Iacchetti durante il talk show È sempre CartaBianca, condotto da Bianca Berlinguer. Il comico e conduttore, noto per il suo ruolo storico a Striscia la Notizia, ha risposto con il consueto tono ironico e diretto alle recenti dichiarazioni dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, rilasciate al Financial Times. Leggi anche: “Definisci bambino!”, la frase shock che ha fatto infuriare Iacchetti e Mauro Corona Iacchetti ha commentato con una battuta: “Con un peto ci cacciano via”, riferendosi al clima di tensione internazionale e alla percezione di escalation militare tra la Nato e la Russia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Un peto”. Iacchetti esplode, nuova sfuriata dalla Berlinguer: con chi ce l’ha