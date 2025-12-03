un natale di cultura la madre e il figlio rapporto di amore in mostra al museo lia

Lo ha ricordato con piacere anche il sindaco Pierluigi Peracchini. "Esistono tanti modi per arrivare al Natale e festeggiarlo – ha dichiarato – quello della dimensione culturale è uno dei più profondi e importanti". Il Museo Lia propone da venerdì una nuova mostra, ‘ La Madre e il Figlio. Figurazione dell’amore divino ’, con vernissage alle 17 e chiusura il 15 marzo. Si tratta di un percorso espositivo dedicato al tema della maternità di Maria e al legame profondo e misterioso che unisce la Vergine al Bambino Gesù, e si avvale di opere di Pietro da Cortona, Luca Cambiaso, Domenico Fiasella, per dirne alcune, e si sviluppa come una sequenza narrativa ideale, che dalla rappresentazione della Madre e del Figlio, conduce all’annuncio ai pastori e alla venuta dei Magi, ampliando lo sguardo dalla dimensione intima della maternità a quella universale della Rivelazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

