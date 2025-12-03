Un morto riportato alla vita | la storia di Jiri Marzi 18enne salvato durante una maratona dopo un arresto cardiaco e una temperatura corporea di 21 gradi
“Un morto riportato alla vita” è il commento del medico Lorini, direttore del dipartimento di urgenza che ha salvato Jiri Marzi, corridore comasco appena maggiorenne in ipotermia dopo una maratona. Un passo indietro: è il 27 settembre e siamo alla Marathon Trail sul Lago di Como. Sono le 8 del mattino, si parte da Menaggio. Come gli altri atleti, Jiri Marzi ritira il kit, si lega le scarpe e parte. Il ragazzo ha 18 anni, viene da Griante, ha la pettorina numero 7 e studia al liceo musicale dove frequenta l’ultimo anno. Oltre a essere un pianista è un atleta allenato. “Ero molto contento”, ricorda il giovane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
