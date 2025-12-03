Un momento difficile per i mezzi d’informazione pubblici europei

A causa della disinformazione, di ingerenze politiche e di finanziamenti scarsi, i media pubblici del continente sono in crisi. L’Unione è corsa ai ripari con il Media Freedom Act, approvato la scorsa estate. Il video di Arte. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Un momento difficile per i mezzi d’informazione pubblici europei

