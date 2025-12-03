Un milione e mezzo di euro per la musica diffusa | via libera dal Mic ai contributi per festival cori e bande
Il Ministero della Cultura (Mic) ha dato il suo sostegno al patrimonio musicale locale e diffuso in Italia, approvando la graduatoria 2025 relativa al fondo destinato a festival, cori e bande musicali. Semaforo verde dal Mic ai contributi per festival, cori e bande. Con un decreto ufficiale, il Ministero ha assegnato circa 1,5 milioni di euro di contributi a 24 realtà musicali distribuite lungo tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è finanziare progetti che spaziano dalla valorizzazione culturale all’inclusione sociale, riconoscendo il ruolo fondamentale che queste realtà ricoprono nel coinvolgimento delle comunità locali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
