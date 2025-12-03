Un mese senza Loriano Bagnoli Ricordi e aneddoti dei dipendenti | Ci manca come manca un babbo

EMPOLI Un mese senza di lui. Un mese di mancanza, un mese di "se ci fosse stato Loriano" sussurrato piano, tra i corridoi e la mensa della Sammontana. Un mese di ricordi e aneddoti scambiati tra un turno e l’altro. Se ne è andato il 3 novembre scorso, a 86 anni, l’imprenditore che ha segnato la storia dell’industria alimentare in Italia e nel mondo. Con Loriano Bagnoli, fondatore di Sammontana, un pezzo di Empoli ci ha lasciati ma con lui non se ne è andato solo un uomo d’impresa. Se ne è andato prima di tutto un uomo. Ed è in occasione del trigesimo della morte, che "gli uomini della Sammontana", come li chiamava lui, vogliono ricordarlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un mese senza Loriano Bagnoli. Ricordi e aneddoti dei dipendenti: "Ci manca come manca un babbo"

Approfondisci con queste news

Questi sono alcuni ottimi piatti degustati da Floriano la scorsa estate - facebook.com Vai su Facebook

Un mese senza Loriano Bagnoli. Ricordi e aneddoti dei dipendenti: "Ci manca come manca un babbo" - Un mese di mancanza, un mese di "se ci fosse stato Loriano" sussurrato piano, tra i corridoi e la mensa della Sammontana. Da lanazione.it

Il lungo addio a Loriano Bagnoli. Folla commossa ai funerali del patron della Sammontana - Empoli, 4 novembre 2025 – Dai parenti agli amici, da chi lo conosceva appena ai suoi operai, quelli che da anni mandano avanti una delle industrie di gelati più importanti d’Italia e del mondo. Segnala lanazione.it

Sammontana, addio al patron Loriano Bagnoli - Negli anni Quaranta un ricco signorotto, impietosito dai bambini affamati della zona, fece arrivare sei mucche. Scrive ilmessaggero.it

Addio a Loriano Bagnoli, chi era il presidente onorario e patron della Sammontana - È scomparso all’età di 86 anni Loriano Bagnoli, presidente onorario e storico patron della Sammontana, azienda simbolo del gelato “all’italiana”. Lo riporta ilgiornale.it

Sammontana, il patron Loriano Bagnoli muore a 86 anni: «Ha guidato l'azienda con lo sguardo sempre rivolto al futuro e allo sviluppo» - Negli anni Quaranta un ricco signorotto, impietosito dai bambini affamati della zona, fece arrivare sei mucche. Scrive ilgazzettino.it

Loriano Bagnoli è morto, addio al presidente e patron della Sammontana (il colosso dei gelati) - Bagnoli era stato colpito da ictus un paio di anni fa, lunedì ha subito una emorragia cerebrale che aveva portato al suo ricovero d’urgenza a Empoli. Segnala ilmattino.it