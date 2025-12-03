Tel Aviv, 3 dicembre 2025 – I ragazzi con la muta e la tavola da surf sotto al braccio, alle cinque del mattino, quando il sole non ne vuole ancora sapere di alzarsi, tagliano il lungomare Tayelet di Tel Aviv e affondano i piedi nella sabbia bianca delle spiagge di fronte ai grattacieli, pronti a solcare le onde gentili del Mediterraneo. I suoni muti di Mahame Yehuda, lo shuk incastrato nel cuore di Gerusalemme e oggi vuoto di turisti, dove si rincorrono colori e profumi in un crocevia di religioni, diffidenze reciproche e timori che qualcosa di inaspettato, di brutto, possa sempre accadere. La liturgia ortodossa davanti al Muro del pianto e il Bar Mitzvah festante dei ragazzini che, compiuti i 13 anni, entrano nell’età responsabile religiosa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un memoriale a cielo aperto. Viaggio in Israele, tra preghiere, tavole da surf e una convinzione: “Noi attaccati”