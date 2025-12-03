Un martello e 20 secondi di tempo | il furto di una bicicletta ripreso in diretta

Due ragazze, che si sono accorte del furto in diretta della bicicletta di una loro amica, hanno ripreso tutto l'accaduto. E' quanto capitato martedì scorso nel piazzale Silver Sirotti, all'uscita posteriore della stazione di Cesena verso il quartiere Vigne. Il furto è avvenuto sulle 14: un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

