Un luogo per Forlani c’è l’ok Il Comune gli intitola un ufficio | Omaggio a un grande politico
Pesaro intitola l’ufficio della Presidenza del Consiglio comunale ad Arnaldo Forlani. "Diamo seguito – ha detto il sindaco Andrea Biancani – alla volontà unanime del Consiglio comunale con questo omaggio che facciamo a un pesarese che è stato tra i più grandi politici d’Italia". La cerimonia ufficiale dedicata ad Arnaldo Forlani – uomo di Stato, già Presidente del Consiglio e più volte ministro della Repubblica Italiana; Presidente e Segretario nazionale della Democrazia Cristiana – si svolgerà nel pomeriggio del 12 dicembre, prima con l’apposizione della targa in via Manzoni (ore 17) dove è vissuto e poi in Municipio, dove avverrà l’intitolazione dell’Ufficio della Presidenza del Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'amico spagnolo di Francesco Forlani Vi aspetta in libreria e allo stand C28 di Più Libri Più Liberi! "Si no puedo bailar, no quiero ser parte de tu revolucion" #amicospagnolo #francescoforlani #standc28 #piùlibripiùliberi #exorma - facebook.com Vai su Facebook
Un luogo per Forlani, c’è l’ok : "Ipotesi scuola o biblioteca" - Votazione all’unanimità della mozione di indirizzo per l’intitolazione di uno spazio all’ex premier. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Pesaro intitolerà un luogo della città ad Arnaldo Forlani - Pesaro intitolerà un luogo della città all'ex presidente del Consiglio ed segretario della Dc Arnaldo Forlani, pesarese, morto a 98 anni lo scorso anno. Riporta ansa.it