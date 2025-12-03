Un luogo per Forlani c’è l’ok Il Comune gli intitola un ufficio | Omaggio a un grande politico

Pesaro intitola l’ufficio della Presidenza del Consiglio comunale ad Arnaldo Forlani. "Diamo seguito – ha detto il sindaco Andrea Biancani – alla volontà unanime del Consiglio comunale con questo omaggio che facciamo a un pesarese che è stato tra i più grandi politici d’Italia". La cerimonia ufficiale dedicata ad Arnaldo Forlani – uomo di Stato, già Presidente del Consiglio e più volte ministro della Repubblica Italiana; Presidente e Segretario nazionale della Democrazia Cristiana – si svolgerà nel pomeriggio del 12 dicembre, prima con l’apposizione della targa in via Manzoni (ore 17) dove è vissuto e poi in Municipio, dove avverrà l’intitolazione dell’Ufficio della Presidenza del Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

