Un incubatore di imprese sociali nel bene confiscato alla famiglia Zagaria
A San Cipriano d'Aversa è tutto pronto per l'avvio dell'opera di riqualificazione del complesso edilizio confiscato alla famiglia camorristica Zagaria, in via Don Salvatore Vitale, che Agrorinasce trasformerà in un Incubatore di Imprese Sociali e Giovanili, il primo in Italia su un'area sottratta. 🔗 Leggi su Casertanews.it
San Cipriano d’Aversa: Agrorinasce inizio riqualificazione del complesso confiscato alla famiglia Zagaria Incubatore di Imprese Sociali e Giovanili... - facebook.com Vai su Facebook
Un incubatore d'imprese in immobile confiscato al clan Zagaria - A San Cipriano d'Aversa (Caserta) è tutto pronto per l'avvio dell'opera di riqualificazione del complesso edilizio confiscato alla famiglia camorristica Zagaria in via Don Salvatore Vitale, che Agrori ... ansa.it scrive
San Cipriano d’Aversa: il riscatto parte da un bene confiscato alla camorra - Agrorinasce consegna i lavori per il primo Incubatore di Imprese Sociali e Giovanili d'Italia su un'area sottratta al clan Zagaria. Da casertaweb.com
Caserta, ville gemelle confiscate al clan via ai lavori per l'incubatore - A distanza di 40 giorni dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Agrorinasce e il Distretto aerospaziale della Campania, domani si darà ufficialmente l'avvio ai lavori ... Segnala ilmattino.it
Lotta alla camorra: Agrorinasce, a San Cipriano d’Aversa un bene confiscato alla famiglia Zagaria diventa un incubatore di imprese sociali e giovanili - È pronta la consegna dei lavori per l’inizio dell’opera di riqualificazione del complesso edilizio confiscato alla famiglia Zagaria in via Don Salvatore Vitale a San Cipriano d’Aversa, che Agrorinasce ... Da agensir.it
