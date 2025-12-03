Un incubatore di imprese sociali nel bene confiscato alla famiglia Zagaria

Casertanews.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Cipriano d'Aversa è tutto pronto per l'avvio dell'opera di riqualificazione del complesso edilizio confiscato alla famiglia camorristica Zagaria, in via Don Salvatore Vitale, che Agrorinasce trasformerà in un Incubatore di Imprese Sociali e Giovanili, il primo in Italia su un'area sottratta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

incubatore imprese sociali beneUn incubatore d'imprese in immobile confiscato al clan Zagaria - A San Cipriano d'Aversa (Caserta) è tutto pronto per l'avvio dell'opera di riqualificazione del complesso edilizio confiscato alla famiglia camorristica Zagaria in via Don Salvatore Vitale, che Agrori ... ansa.it scrive

incubatore imprese sociali beneSan Cipriano d’Aversa: il riscatto parte da un bene confiscato alla camorra - Agrorinasce consegna i lavori per il primo Incubatore di Imprese Sociali e Giovanili d'Italia su un'area sottratta al clan Zagaria. Da casertaweb.com

incubatore imprese sociali beneCaserta, ville gemelle confiscate al clan via ai lavori per l'incubatore - A distanza di 40 giorni dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Agrorinasce e il Distretto aerospaziale della Campania, domani si darà ufficialmente l'avvio ai lavori ... Segnala ilmattino.it

Lotta alla camorra: Agrorinasce, a San Cipriano d’Aversa un bene confiscato alla famiglia Zagaria diventa un incubatore di imprese sociali e giovanili - È pronta la consegna dei lavori per l’inizio dell’opera di riqualificazione del complesso edilizio confiscato alla famiglia Zagaria in via Don Salvatore Vitale a San Cipriano d’Aversa, che Agrorinasce ... Da agensir.it

L’incubatore di startup: "Così aiutiamo le imprese a entrare nel mercato" - Il piano per favorire l’imprenditoria e l’innovazione, col supporto del Comune. Secondo ilrestodelcarlino.it

Imprese: Centemero (Lega), bene Urso su chiarimenti norme per start-up e incubatori - 'Bene che il ministro Urso abbia promesso un impulso sugli aspetti che necessitano un chiarimento riguardo ad alcune significative modifiche introdotte dalla ... Da ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Incubatore Imprese Sociali Bene