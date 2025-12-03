Un hub delle energie rinnovabili al posto del deposito esploso a Calenzano
CALENZANO – A un anno dall’esplosione che causò la morte di cinque persone, il ferimento di altre 30 e ingenti danni, il sito Eni di Calenzano diventa un hub delle rinnovabili. Il cambio di destinazione fin da subito fortemente auspicato dalla Regione è stato illustrato al Comune di Calenzano dal presidente Eugenio Giani insieme al sindaco Giuseppe Carovani e a Giuseppe Ricci, direttore della trasformazione industriale di Eni. Comune, Regione Toscana ed Eni Spa sigleranno un accordo ad hoc per definire il futuro dell’area di via Erbosa. Al posto del deposito sarà realizzata una grande centrale fotovoltaica da 20 Mwp, capace di coprire il consumo elettrico di circa 10 mila famiglie. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
