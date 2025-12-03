Un guasto agli impianti di circolazione blocca stazione e treni per due ore
Treni bloccati, la circolazione sospesa: stamattina, mercoledì 3 dicembre per un “inconveniente tecnico”, si legge in Infomobilità di Trenitalia, alla stazione di Mestre le partenze dei convogli sono state improvvisamente sospese. Un inizio sofferto per lavoratori, viaggiatori e pendolari. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Per un guasto agli impianti di circolazione a SAN GIULIANO TERME, i treni sulla linea PISA - LUCCA potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Primo treno coinvolto: 18491 (PISA-FIRENZE) fermo a SAN GIULIANO TERME. PRIMI PROVVEDIMENTI: T Vai su X
AGGIORNAMENTO – CHIUSURA SCUOLA BUCCARELLI ANCHE LUNEDÌ 1 DICEMBRE Si comunica che, a seguito del perdurare del guasto agli impianti di riscaldamento, resta in vigore l’ordinanza sindacale di chiusura della scuola Buccarelli, pertanto - facebook.com Vai su Facebook
Un guasto agli impianti di circolazione blocca stazione e treni per due ore - 18, su tutti i locali consigliati percorsi alternativi. Da veneziatoday.it
Treni, ritardi fino a 50 minuti per guasto sull'alta velocità (ora risolto): circolazione riprende regolarmente - In questo momento la circolazione si svolge regolarmente sull'intera rete Alta Velocità. Riporta ilmessaggero.it
Guasto sulla Firenze-Bologna: Frecciarossa con ritardi fino a 90 minuti. I treni coinvolti - Bologna per un guasto agli impianti di circolazione: diversi Frecciarossa deviati, fermate modificate e tempi di ... Da fanpage.it
Odissea ferrovie: due ore da Livorno a Siena, tre per Arezzo. “Poche linee, treni vecchi” - Toscana, 13 gennaio 2025 – “Per un guasto agli impianti di circolazione, i treni potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni”. Secondo lanazione.it
Ferrovie: ancora un guasto sulla Firenze-Bologna, ritardi di oltre due ore - Un «inconveniente tecnico sulla linea» nel tratto tra Firenze e Bologna sta provocando ritardi fino a 90 minuti per il treni dell’Alta velocità. Secondo msn.com
Guasto agli impianti elettrici, treni in ritardo - A causa di un guasto agli impianti elettrici che ha interessato la stazione di Pavia, una decina di ... Secondo ilgiorno.it