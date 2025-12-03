Un guasto agli impianti di circolazione blocca stazione e treni per due ore

Veneziatoday.it | 3 dic 2025

Treni bloccati, la circolazione sospesa: stamattina, mercoledì 3 dicembre per un “inconveniente tecnico”, si legge in Infomobilità di Trenitalia, alla stazione di Mestre le partenze dei convogli sono state improvvisamente sospese. Un inizio sofferto per lavoratori, viaggiatori e pendolari. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

