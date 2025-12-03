P er l’ ultima puntata di stagione di Belve, andata in onda il 2 dicembre 2025, Francesca Fagnani ha accolto sul celebre sgabello di metallo tre ospiti d’eccezione — Stefania Sandrelli, Fabio Fognini e Sabrina Salerno — e, come da tradizione, ha scelto un look capace di unire rigore, femminilità e una precisa dichiarazione di stile. https:www.instagram.compDRx1dTpDG2Z?hl=it Lo smoking secondo Francesca Fagnani. Per salutare il pubblico, la conduttrice ha puntato sul suo “marchio di fabbrica”: il nero assoluto. Guidata dalla stylist Claudia Scutti, ha indossato uno smoking firmato Giorgio Armani, reinterpretato con linee moderne e dettagli sartoriali che scolpiscono la figura. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Un finale di stagione all'insegna dell'eleganza in total black e diamanti