Un felice Natale per i pensionati al minimo | aumento di 3,12 euro al mese

Arezzo, 3 dicembre 2025 – . Spi Cgil: “aumenti vergognosi di pochi euro, serve riforma vera”. "La perequazione delle pensioni fissata all'1,4% è assolutamente insufficiente a recuperare la perdita di potere d'acquisto prodotta dall'impennata inflattiva del blennio 2022-2023, e oggi gli aumenti previsti risultano quasi del tutto erosi dall'lrpef e dalle addizionali, con un impatto reale minimo e in molti casi simbolico”. Il sindacato pensionati della Cgil denuncia quelli che chiama gli “aumenti vergognosi per i pensionati” e scende nei dettagli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un felice Natale per i pensionati al minimo: aumento di 3,12 euro al mese

