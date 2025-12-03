' Un fantastico Natale' a Ponsacco
La magia delle feste è pronta ad avvolgere Ponsacco con “Un fantastico Natale”, l'iniziativa che animerà il centro storico sabato 6 dicembre organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Ponsacco con il patrocinio del Comune di Ponsacco, la compartecipazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
