Un cantiere blocca i nostri negozi
"E’ passato un mese ma la ruspa è ancora parcheggiata davanti al negozio". E ancora: "La situazione è disperata, ci hanno messo in ginocchio e nessuno se ne occupa". Le voci dei negozianti ai civici 34 e 48 di via Loreta a Fratta Terme tradiscono la forte preoccupazione rispetto al futuro. La causa di tutto questo è il cantiere di un lavoro di rifacimento del marciapiede che occupa lo spazio proprio davanti al negozio di alimentari di Cristina Babbi e del Bar di Angela Antohi, oltre ad alcune case private. "I lavori sono partiti il 4 novembre e ci avevano assicurato che in due settimane, 20 giorni al massimo, sarebbero finiti – racconta la titolare del Bar –, invece non solo la ruspa è ancora lì, ma il cantiere non è neanche andato avanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
