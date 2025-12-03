Un Camper Solidale del Comune per offrire assistenza ai senza tetto

Un presidio mobile pensato per intervenire con prontezza nelle situazioni di maggiore fragilità e rafforzare la rete di prossimità. Si tratta del "Camper Solidale" un'iniziativa del Comune per  raggiungere le persone senza fissa dimora nei luoghi in cui vivono, offrendo assistenza immediata e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

un camper solidale del comune per offrire assistenza ai senza tetto

Un "Camper Solidale" del Comune per offrire assistenza ai senza tetto

