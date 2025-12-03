PRATA DI PORDENONE (PN) – Una vera pioggia di stelle ha illuminato il percorso di Le Monde nel corso dell’ultimo anno, confermando il valore di un lavoro fondato su concretezza e un profondo legame con il territorio. I riconoscimenti ottenuti premiano la visione della cantina: un impegno costante nel rispettare i tempi della natura, custodire la tradizione e dare forma a vini che esprimono identità ed equilibrio. PINOT BIANCO 2024: UN PUNTO FERMO CHE CONTINUA A BRILLARE Il Pinot Bianco 2024 è il vino più premiato dell’anno. Oltre ad aver ottenuto i Tre Bicchieri del Gambero Rosso 2026, è entrato anche nella Top 100 Migliori Vini Italiani Winemag 2025 con 89 punti, lo stesso punteggio assegnato dal critico americano Antonio Galloni, fondatore di Vinous, che ha premiato con 90 punti anche il Pinot Grigio DOC Friuli 2024 e la Ribolla Gialla IGT Venezia Giulia 2024. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Un anno di riconoscimenti per Le Monde: brillano il Pinot Bianco 2024 e la Collezione “Le Icone”