Un altro fine settimana di eventi mercatini e concerti nella fiabesca cornice delle Alpi Giulie

Dopo il successo dello scorso weekend, proseguono anche durante questo fine settimana gli appuntamenti con "Advent Pur", il romantico sentiero che, scandita dal calore delle lanterne, permette di vivere al meglio la magia di Natale. Da sabato a lunedì spazio alla tradizione, al mercatino di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Un altro fine settimana all’insegna del #natale in Viamaestra Centro Commerciale Naturale a #poggibonsi dove si respira sempre più aria di festa! - facebook.com Vai su Facebook

Tutti gli eventi in programma per le festività a Natale, ecco “Abano street Christmas 2025” - Prende il via ufficialmente nel fine settimana che precede la Festa dell’Immacolata “Abano Street Christmas 2025”, la corposa programmazione di eventi che accompagnerà cittadini e ospiti della città t ... Segnala padovaoggi.it

Eventi natalizi, Beethoven ed Enrico Ianniello: gli eventi casertani nel week end dal 28 al 30 novembre - Primi appuntamenti da non perdere in vista del periodo più amato dell'anno ma anche i concerti di musica sinfonica alla Reggia, gli spettacoli teatrali, mostre, presentazioni di libri, escursioni e ta ... Riporta casertanews.it

Gli eventi della settimana degli eventi al Victoria club di Abano Terme - Settimana ricca di musica, spettacolo e buon cibo al Victoria Club, il locale di riferimento in Piazza Cortesi 1, all’interno dell’Hotel Trieste & Victoria, gestito dalla famiglia Borile. Segnala padovaoggi.it

Weekend a Genova e dintorni: Giornata contro la violenza sulle donne, Alfa, Italia-Cile, Sagra d'Autunno, Pintus e altro - Tutto il meglio del fine settimana nel Genovese tra venerdì 21 e domenica 23 novembre 2025 ... Scrive genovatoday.it

Eventi nel fine settimana alla libreria iobook - Sarà un fine settimana ricco di eventi alla libreria iobook con una programmazione che ci avvicinerà alla ‘Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’ ospiteremo due ... Come scrive senigallianotizie.it

Fiere: eventi in corso nel fine settimana - Organizzazione: GL Events Italia Luogo: Lingotto Fiere Sito: https://lingottofiere. Lo riporta borsaitaliana.it