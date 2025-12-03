Un albero di 14 metri accende il Natale a ChorusLife Winterland

Bergamo. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 dicembre a ChorusLife Bergamo si è acceso il grande albero di Natale alto 14 metri, trasformando Piazza del Sagittario in un suggestivo scenario d’inverno e segnando l’avvio ufficiale di “ChorusLife Winterland”, il villaggio natalizio dello smart district che accompagnerà la città per tutto il periodo delle feste. Attorno all’albero la piazza si anima con la pista di pattinaggio “ChorusLife On Ice”, la giostra carosello, le casette di Natale aperte tutti i giorni con proposte food & drink e specialità tipiche, punti musica e installazioni luminose pensate per accogliere famiglie, bambini, giovani e visitatori in un’atmosfera calda e festosa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

