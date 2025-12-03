Un 13enne ha giustiziato in pubblico l’uomo che ha ucciso 13 membri della sua famiglia in Afghanistan

3 dic 2025

L'esecuzione davanti ad un pubblico di 80mila persone nello stadio di cricket di Khost. Da quanto i talebani sono tornati al potere, episodi del genere sono avvenuti sempre più frequentemente in Afghanistan. 🔗 Leggi su Fanpage.it

