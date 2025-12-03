Umberto Tozzi su Canale 5 il concerto evento all’Arena di Verona
Il concerto evento di Umberto Tozzi all’Arena di Verona sarà trasmesso su Canale5, tanti gli ospiti, da Masini ai The Kolors. Giovedì 4 dicembre 2025, Canale5 celebra, in prima serata, un momento storico della musica italiana con L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa, il concerto evento di Umberto Tozzi dall’Arena di Verona con cui l’artista dà il suo addio alla scena live. La serata, ricca di emozioni e grandi successi, sarà condotta da Federica Panicucci, pronta ad accompagnare i telespettatori in un viaggio tra le pagine più indimenticabili della carriera del cantante. Sul palco dell’anfiteatro veronese saranno ospiti altri grandi voci della musica come: Marco Masini, Raf, The Kolors, Hauser e tante sorprese. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
