Le recenti narrazioni all’interno dell’universo Marvel hanno introdotto un personaggio sorprendente, che sta modificando le convenzioni sui Guardiani della Galassia e sul ruolo dei Watcher. La trasformazione di Ultron, noto come Uatu in questa versione alternativa, rappresenta un significativo cambiamento nel panorama delle figure cosmiche, portando a una reinterpretazione dei ruoli e delle funzioni di questi esseri ultraterreni. L’articolo analizza questa evoluzione, il contesto narrativo e le implicazioni future, offrendo un approfondimento sulla nuova identità di Ultron come Watcher. il nuovo Watcher nel Marvel Universe. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Ultron il spettatore più potente dell universo marvel