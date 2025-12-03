Ultimo saluto a Pietrangeli | campioni e istituzioni in chiesa

Roma, 3 dic. (askanews) – A poche ore dalla commemorazione sulla terra rossa del campo a lui dedicato al Foro Italico, Roma ha dato l’ultimo saluto a Nicola Pietrangeli con un funerale in forma privata nella Chiesa della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio. A celebrare la funzione è stato Don Renzo Del Vecchio, lo stesso che poco prima aveva guidato la preghiera sul centrale: “Amava avere l’ultima parola e finalmente potrà dirla al Signore”, ha detto nell’omelia, ricordando l’uomo prima che il personaggio. “Ho pensato a lui nei momenti di solitudine e di paura. La sua ironia? Una qualità delle persone intelligenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it