Ultimo saluto a Christian | il Royal Circus apre le porte per l’addio allo stuntman
L’Imperial Royal Circus di Sant’Anastasia ha annunciato sui propri canali social che domani alle ore 11:00 si terrà la cerimonia di commiato in memoria di Christian Quezada Vasquez, il giovane stuntman cileno morto lo scorso 21 novembre durante l’esibizione del “globo della morte”. Le porte del circo saranno aperte a tutti coloro che vorranno rendere . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Approfondisci con queste news
Panatta rende omaggio a Pietrangeli: l'ultimo saluto al Foro Italico Vai su Facebook
L’ultimo saluto al grande campione Nicola #Pietrangeli. Questa mattina la camera ardente nello stadio che porta il suo nome, al Foro Italico. Nel pomeriggio i funerali. #Tg1 Anna Milan Vai su X
Morto in un incidente al Circo Royal, l'ultimo abbraccio a Cristian: domani la cerimonia a Sant’Anastasia - «Domani alle 11:00 si terrà la cerimonia di commiato in memoria del nostro caro Christian». Scrive msn.com