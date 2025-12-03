Ultimo saluto a Christian | il Royal Circus apre le porte per l’addio allo stuntman

Teleclubitalia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Imperial Royal Circus di Sant’Anastasia ha annunciato sui propri canali social che domani alle ore 11:00 si terrà la cerimonia di commiato in memoria di Christian Quezada Vasquez, il giovane stuntman cileno morto lo scorso 21 novembre durante l’esibizione del “globo della morte”. Le porte del circo saranno aperte a tutti coloro che vorranno rendere . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

ultimo saluto a christian il royal circus apre le porte per l8217addio allo stuntman

© Teleclubitalia.it - Ultimo saluto a Christian: il Royal Circus apre le porte per l’addio allo stuntman

Approfondisci con queste news

ultimo saluto christian royalMorto in un incidente al Circo Royal, l'ultimo abbraccio a Cristian: domani la cerimonia a Sant’Anastasia - «Domani alle 11:00 si terrà la cerimonia di commiato in memoria del nostro caro Christian». Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ultimo Saluto Christian Royal