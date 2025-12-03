Ultimissime Juve LIVE | lesione del menisco per Gatti Ecco per quanto tempo starà fuori

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 3 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 2 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 1 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 30 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 29 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 28 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 27 novembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: lesione del menisco per Gatti. Ecco per quanto tempo starà fuori

Juve, infortunio per Gatti: 2025 terminato per il difensore - I test, a cui si è sottoposto il difensore dopo essere uscito anzitempo nella sfida contro l'Udinese, hanno evidenziato la lesione del menisco mediale. Riporta corrieredellosport.it

La Juventus perde anche Gatti: lesione del menisco, sarà operato - Lesione del menisco per Federico Gatti, sarà operato nei prossimi giorni. Secondo corriere.it

Lesione di alto grado per Vlahovic: saranno necessari altri controlli per definire le modalità terapeutiche. Allenamento in mattinata per la Juve (Foto e Video) - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della sfida contro l'Udinese. Lo riporta tuttojuve.com

Juventus, infortunio Vlahovic: lesione di alto grado alla coscia sinistra - L'attaccante serbo ha svolto gli esami strumentali in seguito all'infortunio subito contro il Cagliari: i controlli hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - Come scrive sport.sky.it

La Juve perde il suo bomber: la lesione “di alto grado” di Vlahovic è un disastro annunciato - tendineo serio: tempi lunghi, cure delicate e una ripresa tutta da valutare ... giornalelavoce.it scrive

Juventus shock: Vlahovic ko per lesione grave, tormento senza fine - Spalletti, da martedì contro l'Udinese in Coppa Italia, deve reinventare la squadra s ... Segnala msn.com