Ultimissime Juve LIVE | lesione del menisco per Gatti Ecco per quanto tempo starà fuori

3 dic 2025

ultimissime juve live lesioneJuve, infortunio per Gatti: 2025 terminato per il difensore - I test, a cui si è sottoposto il difensore dopo essere uscito anzitempo nella sfida contro l'Udinese, hanno evidenziato la lesione del menisco mediale. Riporta corrieredellosport.it

ultimissime juve live lesioneLa Juventus perde anche Gatti: lesione del menisco, sarà operato - Lesione del menisco per Federico Gatti, sarà operato nei prossimi giorni. Secondo corriere.it

ultimissime juve live lesioneLesione di alto grado per Vlahovic: saranno necessari altri controlli per definire le modalità terapeutiche. Allenamento in mattinata per la Juve (Foto e Video) - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della sfida contro l'Udinese. Lo riporta tuttojuve.com

ultimissime juve live lesioneJuventus, infortunio Vlahovic: lesione di alto grado alla coscia sinistra - L'attaccante serbo ha svolto gli esami strumentali in seguito all'infortunio subito contro il Cagliari: i controlli hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - Come scrive sport.sky.it

ultimissime juve live lesioneLa Juve perde il suo bomber: la lesione “di alto grado” di Vlahovic è un disastro annunciato - tendineo serio: tempi lunghi, cure delicate e una ripresa tutta da valutare ... giornalelavoce.it scrive

ultimissime juve live lesioneJuventus shock: Vlahovic ko per lesione grave, tormento senza fine - Spalletti, da martedì contro l'Udinese in Coppa Italia, deve reinventare la squadra s ... Segnala msn.com

