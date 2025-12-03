Ultimissime Juve LIVE | lesione del menisco per Gatti Ecco per quanto tempo starà fuori Vlahovic manda un messaggio ai tifosi

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 3 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 2 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 1 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 30 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 29 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 28 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 27 novembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: lesione del menisco per Gatti. Ecco per quanto tempo starà fuori. Vlahovic manda un messaggio ai tifosi

Contenuti che potrebbero interessarti

Ultimissime Juve LIVE: lesione del menisco per Gatti. Ecco per quanto tempo starà fuori - facebook.com Vai su Facebook

#Juve-Udinese, #Inter, Vlahovic e Ligue 1: le ultimissime Vai su X

Juve, infortunio Gatti: lesione del menisco. Sarà out almeno un mese - Dopo l'infortunio rimediato in Coppa Italia contro l'Udinese, Federico Gatti è stato al J Medical (è arrivato e uscito in stampelle) per svolgere tutti gli accertamenti del caso che hanno riscontrato ... Segnala sport.sky.it

La Juventus perde anche Gatti: lesione del menisco, sarà operato - Lesione del menisco per Federico Gatti, sarà operato nei prossimi giorni. corriere.it scrive

Lesione di alto grado per Vlahovic: saranno necessari altri controlli per definire le modalità terapeutiche. Allenamento in mattinata per la Juve (Foto e Video) - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della sfida contro l'Udinese. tuttojuve.com scrive

Juventus, infortunio Vlahovic: lesione di alto grado alla coscia sinistra - L'attaccante serbo ha svolto gli esami strumentali in seguito all'infortunio subito contro il Cagliari: i controlli hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - Si legge su sport.sky.it

La Juve perde il suo bomber: la lesione “di alto grado” di Vlahovic è un disastro annunciato - tendineo serio: tempi lunghi, cure delicate e una ripresa tutta da valutare ... Come scrive giornalelavoce.it

Juventus shock: Vlahovic ko per lesione grave, tormento senza fine - Spalletti, da martedì contro l'Udinese in Coppa Italia, deve reinventare la squadra s ... Segnala msn.com