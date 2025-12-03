Ultimissime Juve LIVE | i bianconeri passano il turno in Coppa Italia apprensione per le condizioni di Gatti

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 2 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 1 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 30 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 29 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 28 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 27 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 26 novembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri passano il turno in Coppa Italia, apprensione per le condizioni di Gatti

Approfondisci con queste news

Juve-Udinese, Inter, Vlahovic e Ligue 1: le ultimissime - facebook.com Vai su Facebook

#Juve-Udinese, #Inter, Vlahovic e Ligue 1: le ultimissime Vai su X

Juventus-Udinese, la MOVIOLA LIVE: tutti gli episodi del match dell'Allianz Stadium - Contro l'Udinese, la Juventus ha optato per doversi cambi rispetto all'ultimo match, dando spazio nuovamente dal primo minuto a Miretti, oltre al ritorno di Cabal da titolare. Da ilbianconero.com

Juventus-Udinese 2-0 - Brilla la Signora, i bianconeri si qualificano ai quarti - La Juve trionfa per due reti a zero e si qualifica ai quarti di finale e affronterà una tra Atalanta e Genoa. Segnala tuttojuve.com

Avversaria Juve quarti Coppa Italia: ecco chi affronteranno i bianconeri dopo il successo per 2-0 contro l’Udinese. Il tabellone aggiornato - Avversaria Juve quarti Coppa Italia, i bianconeri battono l’Udinese e volano al prossimo turno: affronteranno la vincente di Genoa Atalanta La Juventus avanza in Coppa Italia. Segnala juventusnews24.com

Juventus-Udinese LIVE: risultato, cronaca, tabellino e formazioni del match di Coppa Italia - Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Scrive ilbianconero.com

La Juve batte l'Udinese 2 a 0 e vola ai quarti - La qualificazione dei bianconeri si concretizza grazie all'autogol di Palma e al rigore segnato da Locatelli. Da rainews.it

Juve Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 2025/26 - Juve Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo aver ritrovato la vittoria in Champio ... Come scrive juventusnews24.com