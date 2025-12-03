Ufficio Diocesano organizzato il Giubileo a Benevento

L'Ufficio diocesano per il Giubileo 2025 ha organizzato, per tutti i fedeli che non hanno avuto la possibilità di recarsi a Roma, il Giubileo a Benevento. « Con questa iniziativa spirituale – afferma don Marco Capaldo, responsabile dell'ufficio diocesano per il Giubileo 2025 – si vivrà un'esperienza significativa di fede e comunione con il pellegrinaggio a piedi dalla chiesa di San Filippo Neri alla Cattedrale, chiesa giubilare. Dinanzi al Crocifisso spezzato chiederemo con intensità il dono della pace e il perdono per le nostre infedeltà all'Amore misericordioso del Padre».

