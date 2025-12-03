Ue sui migranti il Ppe vota con l’ultradestra Strada | Totalmente allineati sui Paesi sicuri norme tremende

Via libera degli eurodeputati in commissione LIBE (Giustizia, Libertà Civili e Affari Interni) alla bozza sulla prima lista Ue dei Paesi di origine sicuri. Via libera anche al mandato negoziale sull’applicazione delle norme relative ai Paesi terzi sicuri. I due testi allegati al Patto su migrazione e asilo sono passati grazie ad una maggioranza tra il Ppe e le destre, sterzando nuovamente dalla “maggioranza Ursula”, la sempre più fragile base parlamentare che sostiene la Commissione europea della presidente tedesca von der Leyen. In minoranza sono rimasti i Socialisti, che hanno votato contro. “Oggi abbiamo approvato in Commissione LIBE il dossier sulla lista Ue dei Paesi di origine sicura, di cui sono relatore, confermando il lavoro che abbiamo svolto nelle ultime settimane e segnando il primo passo concreto del percorso parlamentare su un file di grande rilevanza politica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ue, sui migranti il Ppe vota con l’ultradestra. Strada: “Totalmente allineati, sui Paesi sicuri norme tremende”

Contenuti che potrebbero interessarti

Leggi su Tgr Abruzzo Migranti costretti a dormire in auto sotto zero Cercano riparo nelle vetture parcheggiate fuori dalla mensa di Celestino. La richiesta di un centro di accoglienza - facebook.com Vai su Facebook

Il voto contrario al #PianoMattei, gli sproloqui sul “pericolo fascista” e gli attacchi ai centri per #migranti: i progressisti, all’estero, montano la campagna anti-italiana. Non cambiano mai dai tempi di #Berlusconi... Vai su X

Migranti, l’Ue vota sui Paesi terzi sicuri. Ma la “fortezza” immaginata da von der Leyen finirà nei tribunali, ecco perché - Il testo al voto tra le riserve dell'Unhcr e il monito del Consiglio d'Europa: secondo l'esperto Gianfranco Schiavone è "insanabilmente illegittimo" ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Così in Ue si fa avanti una maggioranza di centrodestra - destre a Bruxelles, questa volta per far saltare la missione a Roma sullo stato diritto, come se in Italia fosse in vigore il bavaglio a tv e giornali, “letto” da popolari e patriot ... Segnala formiche.net

Ue, destre e Ppe bloccano la missione in Italia per verificare lo stato di diritto. Pedullà (M5S): “Vogliono nascondere la museruola alla stampa” - Un voto a sorpresa la blocca, insorgono opposizioni e giornalisti ... Da lanotiziagiornale.it

Migranti, Corte UE ‘salva’ i giudici “valutino lista Paesi sicuri”/ Cosa succede al protocollo Italia-Albania - Sentenza della Corte di Giustizia UE affossa protocollo migranti Italia- Come scrive ilsussidiario.net

"Maggioranza Giorgia per la svolta europea: serve coraggio su green e migranti" - Carlo Fidanza, europarlamentare e capodelegazione di Fdi al Parlamento europeo, fotografa lo stato dell'intesa in Ue tra popolari, conservatori e sovranisti. ilgiornale.it scrive

UE/ Così il voto anti-green della maggioranza Ppe-destre mette von der Leyen al bivio - destre ha appena permesso di approvare due direttive che alleggeriscono gli oneri imposti dalla sostenibilità Secondo Cornelio Tacito “Moltissime sono le leggi quando lo ... Come scrive ilsussidiario.net