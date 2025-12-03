Ue Sannino si dimette dall’incarico in Commissione

Stefano Sannino ha deciso di lasciare anticipatamente il suo incarico in Commissione europea a seguito del coinvolgimento nell' inchiesta relativa a una presunta frode Ue durante il suo mandato di segretario generale del Servizio europeo di azione esterna. Secondo quanto riportato da Euractiv, Sannino ha comunicato la decisione in una lettera indirizzata alla Direzione generale da lui guidata. Attualmente direttore generale nella Direzione Mena, Sannino ha confermato di essere stato interrogato in merito a un progetto sviluppato mentre guidava il servizio diplomatico dell'Ue, dichiarandosi « fiducioso nel lavoro dei magistrati e fiducioso che tutto verrà chiarito».

