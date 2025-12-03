Ue | Mogherini Sannino e Zegretti rilasciati nella notte | le accuse restano

Sono stati rilasciati nella notte Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti perché non c’è «il rischio di fuga». Ma nell’ambito del presunto uso improprio di fondi per la formazione dei diplomatici europei, le accuse restano e riguardano frode negli appalti e corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto. L’ex Alto rappresentante Ue e attuale rettrice del Collegio d’Europa, Mogherini, l’ambasciatore Sannino e il dirigente del Collegio d’Europa, Zegretti, risultano formalmente indagati. Il rilascio. Dopo essere stati interrogati dalla polizia federale belga, Mogherini, Sannino e Zegretti sono stati rilasciati intorno all’una di notte. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Ue: Mogherini, Sannino e Zegretti rilasciati nella notte: le accuse restano

