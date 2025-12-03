Ue corrotta come l’Ucraina Fermata la biondina del Pd
Perquisiti l’ex ministro degli Esteri di Renzi, poi Alta rappresentante europea, e l’ex diplomatico noto per aver esposto la bandiera del gay pride all’ambasciata italiana. Una vita all’ombra di Prodi, Veltroni, Franceschini. Naturalmente le accuse nei confronti di Federica Mogherini sono tutte da dimostrare. Così come devono essere provate quelle mosse dalla Procura europea nei confronti dell’ambasciatore Stefano Sannino. Secondo i magistrati, l’ex ministra degli Esteri della Ue e il diplomatico di stanza a Bruxelles avrebbero fatto un uso improprio dei fondi dell’Unione. Le contestazioni nei loro confronti andrebbero dalla frode in appalti pubblici alla corruzione e tra le imputazioni ci sarebbe pure il conflitto d’interessi. 🔗 Leggi su Laverita.info
Corruzione, scarsi investimenti esteri e fuga di cervelli restano i nodi dell’Ucraina, secondo lo studio Wiiw commissionato da Bruxelles per valutarne l’ingresso nell’Ue. L'articolo di Pierluigi Mennitti ( @_alexanderplatz) Vai su X
Politici corrotti e guerra infinita. In Ucraina la società è sfinita e spaccata "Traditori" dice Alina in un post su Facebook che risponde al messaggio indignato di un soldato che dice di essere stato ferito al fronte e di essere in convalescenza. Il soldato Constantin - facebook.com Vai su Facebook