Ue Butti | Cavi sottomarini e spazio nuovi territori sovrani non può più permettersi ritardi

Ildifforme.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Le infrastrutture spaziali e sottomarine sono nuovi territori sovrani e dobbiamo difenderli con la stessa determinazione con cui difendiamo gli spazi terrestri”. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica e alla Transizione digitale, Alessio Butti, ha richiamato così la natura strategica di spazio extra-atmosferico e dominio subacqueo, sottolineando come questi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ue butti cavi sottomarini e spazio nuovi territori sovrani non pu242 pi249 permettersi ritardi

© Ildifforme.it - Ue, Butti: “Cavi sottomarini e spazio nuovi territori sovrani, non può più permettersi ritardi”

Approfondisci con queste news

ue butti cavi sottomariniUe, Butti: "Cavi sottomarini e spazio nuovi territori sovrani, non può più permettersi ritardi" - 'Le infrastrutture spaziali e sottomarine sono nuovi territori sovrani e dobbiamo difenderli con la stessa determinazione con cui difendiamo gli spazi terrestri'. Secondo adnkronos.com

ue butti cavi sottomariniButti: ‘Le orbite hanno un valore economico e vanno allocate come le frequenze’ - Alessio Butti, Sottosegretario all’Innovazione: “Spazio e under water non ricadono all’interno di una piena sovranità nazionale”. Da key4biz.it

Cavi sottomarini sotto sorveglianza: arrivano gli hub UE - L'Unione europea si prepara a investire risorse significative per proteggere le proprie "arterie digitali", quei cavi sottomarini che garantiscono la connettività internet tra i continenti e che ... Da tomshw.it

I sabotaggi russi ai cavi sottomarini minacciano le telecomunicazioni globali - Stando a quanto affermano alcuni dei principali operatori, da mesi sono in corso sospetti sabotaggi ai cavi sottomarini da parte della Russia, attacchi che potrebbero portare a blackout di Internet e ... Come scrive macitynet.it

I cavi internet sottomarini sono il nuovo feudo delle big tech - Google, Meta, Microsoft e Amazon sono diventati i principali investitori e continuano a mettere sul piatto cifre da record. wired.it scrive

Guerra ibrida, nel mirino i cavi sottomarini. Assicurano connessione e energia, la nostra spina dorsale - “Stiamo assistendo a ogni tipo d’azione russa, dalla disinformazione ad atti di sabotaggio, fino all’uso dell’immigrazione clandestina come arma, quindi siamo già in una guerra ibrida con la Russia”. Secondo blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ue Butti Cavi Sottomarini