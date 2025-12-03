Ue Butti | Cavi sottomarini e spazio nuovi territori sovrani non può più permettersi ritardi

(Adnkronos) – “Le infrastrutture spaziali e sottomarine sono nuovi territori sovrani e dobbiamo difenderli con la stessa determinazione con cui difendiamo gli spazi terrestri”. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica e alla Transizione digitale, Alessio Butti, ha richiamato così la natura strategica di spazio extra-atmosferico e dominio subacqueo, sottolineando come questi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ue, Butti: “Cavi sottomarini e spazio nuovi territori sovrani, non può più permettersi ritardi”

Approfondisci con queste news

’ .: ’ Nel silenzio di un appartamento palermitano, tra cavi, microchip e strumenti da laboratorio degni di una startup hi-tech, prende forma il cuore pulsant - facebook.com Vai su Facebook

Ue, Butti: "Cavi sottomarini e spazio nuovi territori sovrani, non può più permettersi ritardi" - 'Le infrastrutture spaziali e sottomarine sono nuovi territori sovrani e dobbiamo difenderli con la stessa determinazione con cui difendiamo gli spazi terrestri'. Secondo adnkronos.com

Butti: ‘Le orbite hanno un valore economico e vanno allocate come le frequenze’ - Alessio Butti, Sottosegretario all’Innovazione: “Spazio e under water non ricadono all’interno di una piena sovranità nazionale”. Da key4biz.it

Cavi sottomarini sotto sorveglianza: arrivano gli hub UE - L'Unione europea si prepara a investire risorse significative per proteggere le proprie "arterie digitali", quei cavi sottomarini che garantiscono la connettività internet tra i continenti e che ... Da tomshw.it

I sabotaggi russi ai cavi sottomarini minacciano le telecomunicazioni globali - Stando a quanto affermano alcuni dei principali operatori, da mesi sono in corso sospetti sabotaggi ai cavi sottomarini da parte della Russia, attacchi che potrebbero portare a blackout di Internet e ... Come scrive macitynet.it

I cavi internet sottomarini sono il nuovo feudo delle big tech - Google, Meta, Microsoft e Amazon sono diventati i principali investitori e continuano a mettere sul piatto cifre da record. wired.it scrive

Guerra ibrida, nel mirino i cavi sottomarini. Assicurano connessione e energia, la nostra spina dorsale - “Stiamo assistendo a ogni tipo d’azione russa, dalla disinformazione ad atti di sabotaggio, fino all’uso dell’immigrazione clandestina come arma, quindi siamo già in una guerra ibrida con la Russia”. Secondo blitzquotidiano.it