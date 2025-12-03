Ue | addio definitivo gas russo dal 2027

2.49 Il trilogo tra Consiglio europeo e Parlamento ha raggiunto un accordo storico per eliminare gradualmente le importazioni di gas naturale dalla Russia. Il regolamento prevede il divieto totale delle importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) dalla Russia entro la fine del 2026, mentre per il gas trasportato tramite gasdotti è previsto lo stop entro l'autunno 2027.La normativa, vincolante per tutti i 27 Stati membri, dovrà essere ratificata anche dalla Plenaria del Parlamento europeo prima di entrare formalmente in vigore. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Scopri altri approfondimenti

Addio ai conti sì che sarebbe suonato benissimo. Ma pure “addio ai bollettini“, in relazione alle modalità di pagamento per il rilascio del passaporto, fa un certo effetto. D’accordo, nessun afflato manzoniano, ma vuoi mettere l’emozione per “l’addio definitivo” a - facebook.com Vai su Facebook

Da agosto 2026 addio definitivo alla Carta d’Identità cartacea ? Il Comune invita a richiedere per tempo la nuova Carta d’Identità Elettronica comune.bolzano.bz.it/Novita/Comunic… #cie #bolzano #bolzanobozen #bozenbolzano #pubblicaamministrazi Vai su X

Gas russo, Ue accelera su addio - Le importazioni di gas russo saranno vietate a partire dal 1° gennaio 2026 , pur mantenendo un periodo di transizione per i contratti esistenti . Come scrive borsaitaliana.it

Gas russo addio. L'Ue (a maggioranza) decide lo stop - I ministri dell'Energia Ue hanno dato il via libera a maggioranza alla proposta della Commissione europea sullo stop al gas e gnl russo in tre fasi: dal primo gennaio 2026 sarà vietato firmare nuovi ... Da huffingtonpost.it

Dal 2028 stop a gas, petrolio e nucleare russi: l’Ue chiude l’era della dipendenza energetica da Mosca - I ministri dell’Energia dell’Ue approvano il bando totale di gas, petrolio e nucleare dalla Russia a partire dal 1 gennaio 2028. Si legge su it.euronews.com

Addio gas russo? Tokyo sotto pressione Usa: "Trump non può obbligare le importazioni. Il Giappone ha meno alternative dell'UE" - Tokyo sotto pressione Usa: dubbi su costi e fattibilità del piano da 44 miliardi per sostituire il gas russo. Come scrive affaritaliani.it