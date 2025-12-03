Udinese parla Palma | Sfortunato sull’autogol e sul rigore che è stato un po’ ingenuo ma mi porto dietro questo

Udinese, Palma nel post gara: «Sfortunato sull’autogol e sul rigore che è stato un po’ ingenuo ma mi porto dietro questa cosa» Matteo Palma è intervenuto in conferenza stampa al termine di Juve-Udinese, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia 202526. Ecco le sue parole. Una serata difficile per il difensore bianconero che è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Udinese, parla Palma: «Sfortunato sull’autogol e sul rigore che è stato un po’ ingenuo ma mi porto dietro questo»

Contenuti che potrebbero interessarti

Juventus-Udinese, McKennie a Mediaset: 'Qui conta solo vincere'. Poi parla Koopmeiners - facebook.com Vai su Facebook

#Spalletti parla alla vigilia di #JuveUdinese ? Tutte le sue dichiarazioni Vai su X

Udinese, Palma: "Non mi butto giù per due episodi. Yildiz? È tra i più forti in Serie A" - Si ferma agli ottavi di finale il cammino in Coppa Italia dell'Udinese, ieri battuto all'Allianz Arena dalla Juventus per 2- Lo riporta tuttomercatoweb.com

Pagelle di Juventus-Udinese 2-0:David da applausi, Locatelli trova il gol, che disastro il baby Palma - 0 i top e flop del match: David finalmente convincente ma a determinare il risultato sono l'autogol di Palma e il sigillo dal dischetto di Locatelli ... sport.virgilio.it scrive

Juventus-Udinese 2-0: l'autogol di Palma e il calcio di rigore trasformato da Locatelli portano la Vecchia Signora ai quarti di finale di Coppa Italia - 0 l'Udinese di Kosta Runjaic e approda ai quarti di finale di Coppa Italia per la 18ª stagione consecutiva. Scrive eurosport.it

Udinese, con la Juve una resa annunciata: così la Coppa Italia non sarà mai un obiettivo - 0 per la Juventus, e finisce senza storia, senza pathos, senza quell’idea di voler davvero provare a giocarsi una pa ... Secondo msn.com

Udinese, Palma: "Sono stato ingenuo nella situazione del rigore" - Matteo Palma, difensore dell'Udinese, ha parlato al termine della gara persa per 2- Riporta m.tuttomercatoweb.com

Juventus-Udinese 2:0 | Palma toppa la partita: il commento - Termina per 2 a 0 la partita tra Juventus e Udinese: gli uomini di Runjaic vengono eliminati agli ottavi di finale ... Scrive msn.com