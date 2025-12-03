Udienza del processo per la morte di Satnam Lovato | Ho perso la testa ero nel panico Non ho ragionato…
La ricostruzione del titolare davanti alla Corte d'Assise. Nel corso dell'udienza dedicata alla morte di Satnam Singh, l'imprenditore agricolo Antonello Lovato, oggi imputato, ha ripercorso davanti alla Corte d'Assise del tribunale di Latina quanto accaduto il 17 giugno 2024. Assistito dagli avvocati Mario Antinucci e Stefano Perotti, Lovato ha spiegato che il macchinario coinvolto nell'incidente era «artigianale» e utilizzato esclusivamente da lui. Il lavoratore, ha aggiunto, si sarebbe dovuto occupare solo del trattore e dello sblocco dei teli sul terreno. «Abbiamo sentito le urla.
