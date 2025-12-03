Ucraina Witkoff al Cremlino per 5 ore Putin lancia ultimatum a Trump

La trattativa per la guerra in Ucraina. È durato quasi 5 ore il vertice con gli inviati americani Witkoff e Kushner al Cremlino. Oggi era in programma un loro incontro con Zelensky, poi annullato. E Putin lancia un ultimatum a Trump “scelga noi o l’Europa”. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, Witkoff al Cremlino per 5 ore. Putin lancia ultimatum a Trump

