Tgcom24.mediaset.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente russo: "Se l'Europa vuole la guerra, siamo pronti". La Bce rifiuta di fornire garanzie sugli asset russi. Zelensky: "Fine della guerra più vicina che mai, ma ancora nodi da sciogliere". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, von der Leyen: "Con lo stop al gas russo è un giorno storico per l'Ue" | Cinque ore di vertice tra Putin, Witkoff e Kushner: ok del Cremlino solo a una parte del piano Usa

ucraina von der leyenVon der Leyen: 'Con lo stop al gas russo è un giorno storico per l'Ue' - "Oggi è una giornata storica per l'Unione europea: molti pensavano che non sarebbe stato possibile invece oggi è successo. Scrive ansa.it

ucraina von der leyenVon der Leyen rigida sul piano Trump per l’Ucraina: “Legittimare nuovi confini apre la porta ad altre guerre”. Orban: “No all’uso degli asset russi” - L’eventuale pace in Ucraina non deve creare un “precedente pericoloso” per l’Europa, perché riconoscere nuovi confini prepara il terreno a “nuove guerre” sul suolo europeo. Come scrive ilfattoquotidiano.it

ucraina von der leyenUcraina, la Bce frena von der Leyen sul prestito da 140 miliardi a Kiev con gli asset russi congelati: “No a garanzie” - La possibilità da parte dell’Unione Europea di concedere un maxi prestito da 140 miliardi di euro all’Ucraina per sostenere lo sforzo bellico nel conflitto contro la Russia, basato sugli asset russi s ... msn.com scrive

ucraina von der leyenLa Bce gela von der Leyen sugli asset russi: "Impossibile, violerebbe i Trattati". L’Ue cerca alternative - La rosa delle possibilità per usare gli asset russi congelati, per Ursula von der Leyen, si restringe con il ... Si legge su msn.com

ucraina von der leyenPiano pace Trump, von der Leyen: Niente sull'Ucraina senza l'Ucraina - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Come scrive la7.it

ucraina von der leyenUcraina, Von der Leyen: "Pace non crei precedente pericoloso" - L'eventuale pace in Ucraina non deve creare un "precedente pericoloso" per l'Europa, perché riconoscere nuovi confini ... Da iltempo.it

