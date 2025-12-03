Ucraina Trump scettico su un accordo tra Russia e Usa ma Washington parla di progressi

Lidentita.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin, l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente americano, non hanno prodotto alcuna svolta significativa. Il tanto atteso accordo tra Russia e Usa sulla guerra in Ucraina resta lontano. Dopo circa cinque ore di confronto, Mosca ha confermato che non è stato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

ucraina trump scettico su un accordo tra russia e usa ma washington parla di progressi

© Lidentita.it - Ucraina, Trump scettico su un accordo tra Russia e Usa, ma Washington parla di “progressi”

Approfondisci con queste news

ucraina trump scettico accordoGuerra in Ucraina, Trump: «Vicini all'accordo di pace». Kiev sorride, Mosca è scettica. I punti e i nodi del negoziato - Il processo di pace per l'Ucraina è entrato in una fase febbrile, tessendo una complessa tela diplomatica che si estende da Ginevra ad Abu ... Secondo msn.com

ucraina trump scettico accordoUcraina, Meloni: «Lavorare sul piano che c’è». Trump contro Kiev: «Ingrata» - Mentre sul terreno le ostilità continuano, la diplomazia cerca di dare slancio al confronto sul piano di pace – che il segretario di Stato Rubio non avrebbe gradito, anche se poi la notizia è stata sm ... Lo riporta editorialedomani.it

ucraina trump scettico accordoLa guerra in Ucraina, Trump annuncia: 'Siamo molto vicini all'accordo di pace' - Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che Kiev è pronta ad andare avanti con l'accordo di pace sostenuto dagli Usa. Scrive ansa.it

ucraina trump scettico accordoPace in Ucraina, per Trump siamo vicini ma Mosca frena. Retroscena Usa: il vero obiettivo di Putin - La Russia sarebbe pronta a respingere il nuovo piano in 19 punti redatto da Stati Uniti e Ucraina. Lo riporta iltempo.it

ucraina trump scettico accordoPace in Ucraina, l'inchiesta del Wsj: «Il vero piano di Trump». La proposta, gli uomini d'affari e il ruolo degli Usa - Questo è il vero e inatteso asse della strategia di pace che l'entourage di Donald Trump sta coltivando con la ... Lo riporta msn.com

ucraina trump scettico accordoTrump, ci sono buone chance per un accordo Ucraina-Russia - Donald Trump ha detto di ritenere che ci siano "buone possibilità" per un accordo tra Ucraina e Russia dopo i colloqui di oggi in Florida. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Trump Scettico Accordo