Ucraina Trump scettico su un accordo tra Russia e Usa ma Washington parla di progressi

I colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin, l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente americano, non hanno prodotto alcuna svolta significativa. Il tanto atteso accordo tra Russia e Usa sulla guerra in Ucraina resta lontano. Dopo circa cinque ore di confronto, Mosca ha confermato che non è stato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ucraina, Trump scettico su un accordo tra Russia e Usa, ma Washington parla di “progressi”

