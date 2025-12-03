Ucraina Tricarico | Cavo Dragone getta benzina ma Mosca fa guerra ibrida da 20 anni

Le parole dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, al Financial Times su possibili attacchi ibridi preventivi difensivi dell’Alleanza contro la Russia, “gettano benzina sul fuoco e non aumentano la deterrenza nei confronti di Mosca”, ma “se c’è qualcuno che non può permettersi di manifestare stupore sono i russi, perché sono oltre 20 anni che mettono a soqquadro il mondo con attacchi informatici sistematici, portati avanti tramite gruppi criminali che hanno fidelizzato”. E’ il pensiero espresso a LaPresse dal generale Dino Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare e attualmente presidente della fondazione Icsa (Intelligence Culture and Strategic Analysis). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Tricarico: “Cavo Dragone getta benzina ma Mosca fa guerra ibrida da 20 anni”

