Ucraina salta l’incontro Witkoff-Kushner-Zelensky | le news di oggi

(Adnkronos) – All’indomani dell’incontro fiume tra Vladimir Putin, Steve Witkoff e Jared Kushner sembra invece sia saltato l’incontro, previsto per oggi, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky secondo il Kyiv Post che cita proprie fonti. Il giornale scrive inoltre che secondo il Cremlino Witkoff e Kushner “hanno promesso” di andare a Washington immediatamente dopo il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, salta l’incontro Witkoff-Kushner-Zelensky: le news di oggi

