Ucraina salta l’incontro tra Witkoff Kushner e Zelensky | oggi Umerov a Bruxelles

Da quanto si apprende, la riunione che si è tenuta ieri al Cremlino non avrebbe comunque prodotto risultati significativi. Nonostante le cinque ore di colloquio, le due parti non avrebbero raggiunto alcun compromesso. Il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov, ha comunque definito le discussioni "costruttive, molto utili e sostanziali". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, salta l’incontro tra Witkoff, Kushner e Zelensky: oggi Umerov a Bruxelles

Leggi anche questi approfondimenti

#Ucraina Salta l'incontro odierno degli inviati USA con Zelensky a Bruxelles. Lo riporta Kyiv Post. Non se ne conosce il motivo. Secondo il Cremlino, dopo i colloqui con Putin a Mosca, Witkoff e Kushner avrebbero "promesso" di volare direttamente a Washin Vai su X

Money.it. . Ucraina, blackout durante l’intervista a Zelensky Durante un’intervista con il Guardian nel palazzo presidenziale di Kiev, la corrente è saltata improvvisamente, lasciando Zelensky e il giornalista al buio per alcuni secondi. Mentre un assistente annu - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, «salta l'incontro tra Witkoff-Kushner e Zelensky». Il ritorno negli Usa dopo il vertice di ieri con Putin - Nessuna svolta è arrivata dal vertice al Cremlino tra Vladimir Putin, Steve Witkoff e Jared Kushner. Riporta ilmessaggero.it

Ucraina, media: 'Salta l'incontro tra Witkoff-Kushner e Zelensky' - Rutte: 'Se non c'è accordo continuare con armi e sanzioni' (ANSA) ... ansa.it scrive

Ucraina, il vertice al Cremlino tra Putin e Witkoff chiuso senza intesa: salta l’incontro tra l’inviato di Trump e Zelensky - L’incontro di cinque ore al Cremlino tra il presidente russo Vladimir Putin e la delegazione statunitense guid ... Lo riporta msn.com

Ucraina, salta l'incontro tra Witkoff, Kushner e Zelensky: cosa succede - L'incontro previsto di Bruxelles è stato annullato, non si conoscono ancora i motivi. Si legge su msn.com

Media, 'salta l'incontro tra Witkoff-Kushner e Zelensky' - L'incontro a Bruxelles tra Volodymyr Zelensky e gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner non avrà luogo "a causa del ritorno degli inviati" a Washington. ansa.it scrive

Guerra in Ucraina, le notizie del 3 dicembre |Putin vede Witkoff: "Pronti se l’Europa vuole la guerra" - Nessuna svolta è arrivata dal vertice al Cremlino tra Vladimir Putin, Steve Witkoff e Jared Kushner. Si legge su tg.la7.it