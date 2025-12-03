Ucraina salta incontro Usa-Kiev Rallenta il cammino di pace

Ucraina. Salta l’incontro tra il team americano Witkoff-Kushner e Zelensky, dopo la brusca fine dei colloqui a Mosca con Putin. Rallenta il cammino per arrivare a una fine delle ostilità nel Paese. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, salta incontro Usa-Kiev. Rallenta il cammino di pace

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Mosca: parte del piano Usa "inaccettabile". Niente accordo sui territori, salta l'incontro Witkoff-Zelensky. Politico: Ue verso un prestito di 165 miliardi all'Ucraina basato sui beni russi. Nato: un miliardo in armi per Kiev. Accordo Ue: stop al gas russo. Tutti gli aggi - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, «salta l’incontro tra Witkoff-Kushner e Zelensky» ilsole24ore.com/art/ucraina-ru… Vai su X

Ucraina, salta l'incontro Usa-Zelensky. Russia: "Più forti nei negoziati" - Cancellato l’incontro tra Zelensky e gli inviati USA Witkoff e Kushner: rientro anticipato da Mosca dopo il mancato accordo sul piano di pace ... Riporta adnkronos.com

Ucraina, «salta l'incontro tra Witkoff-Kushner e Zelensky». Il ritorno negli Usa dopo il vertice di ieri con Putin - Nessuna svolta è arrivata dal vertice al Cremlino tra Vladimir Putin, Steve Witkoff e Jared Kushner. Come scrive ilmessaggero.it

Ucraina, pace lontana. Salta l'incontro Zelensky-Usa. Trump: è un casino - L'incontro in programma a Bruxelles tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ... Secondo iltempo.it

Ucraina, media Kiev: “Salta l’incontro fra Zelensky e inviati Usa a Bruxelles” – La diretta - L'inviato speciale Usa Steve Witkoff e il genero di Donald Trump, Jared Kushner, ieri hanno incontrato a Mosca ... Scrive msn.com

Ucraina, media: 'Salta l'incontro tra Witkoff-Kushner e Zelensky' - Rutte: 'Se non c'è accordo continuare con armi e sanzioni' (ANSA) ... Come scrive ansa.it

Pochi progressi dai colloqui USA-Russia a Mosca sull’Ucraina, salta incontro tra Witkoff e Zelensky - I colloqui a Mosca durati cinque ore tra Vladimir Putin e i principali negoziatori degli Stati Uniti non hanno prodotto la svolta che la diplomazia internaziona ... Si legge su infodifesa.it