Ucraina Putin | Se l’Europa vuole la guerra noi siamo pronti Poi riceve Witkoff e Kushner

“Se l’Europa vuole combattere contro di noi, siamo pronti”. È un monito molto chiaro quello lanciato dal presidente della Russia Vladimir Putin, poco prima di incontrare al Cremlino l’inviato Usa Steve Witkoff e il genero di Donald Trump, Jared Kushner, alla presenza del consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov e di Kirill Dmitriev, amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti. Parlando ai giornalisti Putin ha accusato ancora una volta l’Europa di sabotare gli sforzi per la pace in Ucraina guidati dagli Stati Uniti, in cui si inserisce la visita a Mosca. “Avanzano richieste assolutamente inaccettabili per la Russia”, ha lamentato il leader del Cremlino, “non hanno un programma di pace, sono dalla parte della guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Putin: “Se l’Europa vuole la guerra noi siamo pronti”. Poi riceve Witkoff e Kushner

